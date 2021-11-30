Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Göreceksiniz ki Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacak

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Millet İttifakı'ndaki dinamikleri ele aldığı yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düne göre bugün çok daha güçlü konumda olduğunu söyledi.

Uğurolu, "En büyük gücü kuşku yok ki 6 önemli partiyi Millet İttifakı etrafında toplamasından kaynaklanmaktadır. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı anlaşılan o ki DEVA ve Gelecek Partisi ile 6 partili olacaktır. Meral Akşener'e gelince; İYİ Parti her geçen gün oylarını sürekli artıran performansı ile merkezde siyaset yapmasıyla milletin teveccühünü kazanmaktadır. Millet İttifakı'nın diğer partilerin oy oranları ile HDP'nin oy oranlarına bakılır, AKP ve MHP'nin büyük oy kaybı değerlendirilirse erken ya da zamanında seçimde Cumhur İttifakı'nın kaybı da ortaya çıkar. Ve göreceksiniz ki Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ancak şunu da ifade edeyim ki Kemal Bey sürprizleri sever..." düşüncesini dile getirdi.

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