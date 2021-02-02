Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan yarın yemekte Cem Uzan ile de buluşursa hiç şaşırmam

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, “Genç Parti seçime girme hakkı kazandı; Erdoğan yarın yemekte Cem Uzan ile de buluşursa hiç şaşırmam.” görüşünü savundu.

Uğuroğlu yazısında, "Bankalarındaki mevduatları kendi şirketlerine kredi vermelerini, "hortumlama" diye adlandıran dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Uzan Holding'in tüm şirketlerine TMSF tarafından el koyarak 258 şirketine kayyumlar atadı.İmar Bankasının 6 milyar dolar olan borcu, haraç mezat satılan Telsim gibi onlarca şirketden elde edilen gelirle kapatıldı. Cem Uzan 4 ayrı mahkemede FETÖ'cü hakim ve savcılar tarafından mahkum edildi. Yurt dışına çıkmak zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Uğuroğlu, "İkincisi; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı damat Berat Albayrak tarafından Merkez Bankasının 128 milyar doları buharlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden azledildi, Damat Bakan ise hâlâ kayıp…128 milyar doların hesabı verilmiyor iyi mi?" ifadesini kulalndı.