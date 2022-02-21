Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan da Bahçeli de bilsinler ki belediye hizmetleri engellenen milletin intikamı çok fena olur

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İSKİ’nin suya yüzde 50 oranında zam yapmasını eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, “Bilsinler ki belediye hizmetleri engellenen milletin intikamı çok fena olur” dedi.

Erdoğan, “İstanbul yüzde 25'in üzerinde zam talebiyle Meclis'e geldi. Ve mecliste tabii ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların bu zam talebine evet demediler. Biz vatandaşımızın bu noktada huzurunu istiyoruz. Çünkü bunlar seçim öncesi ne diyorlardı suya ekmeğe indirim getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu buna karşın, “Ben çok üzüntü duyuyorum İstanbul sevdan diyorsanız sayın cumhurbaşkanımız İstanbul’a böyle sevda olmaz. Bu ülkenin cumhurbaşkanına her belediye aittir. Ve şu mecliste yapılan zulmün o kötülük dolu hareketlerin uyarılmasına dönük hamle beklerken dün yine bizimle yarışan konuşmaların yapılması Ankara’dan beni çok üzmektedir. Memleketin iyi olması için İSKİ gibi kurumlar desteklenmeli” demişti.

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Uğuroğlu bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Yalan dolanla yapılan muhalefeti İmamoğlu çok net rakamlarla ortaya koyuyor. Elektriğe, doğal gaza, akaryakıta zamları AKP iktidar yani Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor ama ceremesini Millet İttifakı'nın CHP'li belediyeleri çeksin… Suya, ulaşıma zam izni verme, belediyeleri zarar ettir, millete hizmet vermelerini engelle. AKP ve MHP'li belediyelere ise kredileri yağdır ama CHP'li belediyelerin kredi taleplerine onay verme. Erdoğan da Bahçeli de bilsinler ki belediye hizmetleri engellenen milletin intikamı çok fena olur. İstanbul'da tarihin gördüğü en büyük su zammını yapanın, 1994 yılında, bugünün cumhurbaşkanı o günün belediye başkanı Erdoğan olduğunu unutmadık.

Erdoğan ve AKP'liler bugün suya yapılmak istenen yüzde 50 zammı hangi yüzle "fahiş" buluyorlar ki? Bu zammın tek nedeni var: İktidarın yaptığı zamlar.

O halde Erdoğan'a çağrı yapayım: Tüm belediyelerin elektrik paralarını cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılayın da belediyeler suya zam yapmasınlar.”

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