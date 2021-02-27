Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan 2023’te aday olmayacak

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü yazısında, “Erdoğan'ın çok önemli bir kararını açıklıyorum; Erdoğan 2023'te cumhurbaşkanı adayı olmayacak” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1999 yılında verdiği bir röportajındaki, "Yeni bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide 65 yaşın üstündekiler siyaset yapamayacak. En son 65 yaşında aday olunabilir. Erbakan'ın yaşı 70 iş bitmiş” sözlerini hatırlatan Uğuroğlu, “Dün 67 yaşına basan Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun” dedi

Uğuroğlu devamında da şunları kaydetti:

“2024'de Erdoğan'ın yaşı 70 işi bitmiş olacak. Erdoğan bilirsiniz verdiği sözü kesinlikle tutar. AKP'liler de Devlet Bahçeli de yaşı uygun aday bulsunlar. Ben bir kıyak yapıp önereyim: Berat Albayrak.”

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