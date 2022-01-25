Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Cumhurbaşkanı'na hakaret suç da Cumhurbaşkanı'nın hakaret etmesi suç değil mi?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, gazeteci Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik "Eşeğe altın semer vursan eşek yine eşektir…" dediğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı'na hakaret suç da Cumhurbaşkanı'nın hakaret etmesi suç değil mi? Bugün Türkiye'de yaşanan olayların gerçeği işte bu hukuksuzluk bu adaletsizliktir" dedi.

Uğuroğlu, "Bu dili unutmadık, unutturmayacağız da ne yapacağız? Dokunulmazlığı var… Ama kalkacak. Evet, bilin ki ilk seçimde millet sizi o saraydan kovacak… Sonra da dokunulmazlıklar kalkacak ve hesap sorulacak… Elbette bağımsız ve tarafsız yargı huzuruna çıkacaklar…" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı.

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder."

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