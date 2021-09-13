Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Çoğu gitti azı kaldı, 22 ay sonra bu ucube rejim de iktidar da sona erecek

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "16 Nisan referandumu öncesi ortaya atılan vaatler ile kanan ve kandırılan Türk milleti ucube 'Tek Adam Rejimi' ile demokrasiye nasıl ara verildiğini gördü yaşadı, yaşıyor… Çoğu gitti azı kaldı, 22 ay sonra bu ucube rejim de iktidar da sona erecek" düşüncesini dile getirdi.
Uğuroğlu şöyle devam etti:
"Demokrasiye verilen ara bitecek
Medya özgür olacak
Korku imparatorluğu sonlanacak
Yolsuzluklar bitecek
Yoksulluklar sona erecek
Yasaklar kalkacak
Yargı bağımsızlığa ve tarafsızlığa kavuşacak
İnsan hakları ve özgür yaşam başlayacak
Fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğü gelecek
Devletin itibarı yükselecek
Milletin gelir seviyesi artacak
5 mütahit değil millet kazanacak
Geçmediğimiz yollar, köprüler, tüneller için devlet mütahitlere rant sağlamayacak
Şehir hastanelerini devlet işletecek
Öğretmensiz okul kalmayacak
Emeklilikte yaşa takılan mağdur kalmayacak
Yabancı sermaye ülkemize akın edecek
Fabrikalar kurulacak
Kapanan şeker fabrikaları açılacak
Hayvancılık ve çiftçilik teşvik edilecek
Merkez Bankası özgürleşecek
TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklayacak"
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