Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Çoğu gitti azı kaldı, 22 ay sonra bu ucube rejim de iktidar da sona erecek

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "16 Nisan referandumu öncesi ortaya atılan vaatler ile kanan ve kandırılan Türk milleti ucube 'Tek Adam Rejimi' ile demokrasiye nasıl ara verildiğini gördü yaşadı, yaşıyor… Çoğu gitti azı kaldı, 22 ay sonra bu ucube rejim de iktidar da sona erecek" düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu şöyle devam etti:

"Demokrasiye verilen ara bitecek

Medya özgür olacak

Korku imparatorluğu sonlanacak

Yolsuzluklar bitecek

Yoksulluklar sona erecek

Yasaklar kalkacak

Yargı bağımsızlığa ve tarafsızlığa kavuşacak

İnsan hakları ve özgür yaşam başlayacak

Fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğü gelecek

Devletin itibarı yükselecek

Milletin gelir seviyesi artacak

5 mütahit değil millet kazanacak

Geçmediğimiz yollar, köprüler, tüneller için devlet mütahitlere rant sağlamayacak

Şehir hastanelerini devlet işletecek

Öğretmensiz okul kalmayacak

Emeklilikte yaşa takılan mağdur kalmayacak

Yabancı sermaye ülkemize akın edecek

Fabrikalar kurulacak

Kapanan şeker fabrikaları açılacak

Hayvancılık ve çiftçilik teşvik edilecek

Merkez Bankası özgürleşecek

TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklayacak"

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