Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bu anayasa değişikliği Erdoğan'ın 3. kere aday olmasını düşünemeyen teşevvüş etmiş kafaların eseridir

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşesinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. Kere adaylığına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Anayasa’nın konuya ilişkin maddelerini hatırlayan Uğuroğlu, “Bu anayasa değişikliği Erdoğan'ın 3. kere aday olmasını düşünemeyen teşevvüş etmiş kafaların eseridir” dedi.

Uğuroğlu’nun Yazıcı’ya yanıtı şöyle:

Yazıcı dedi ki;

- "Anayasa'da 16 Nisan 2017'deki halk oylamasıyla önemli değişiklikler yapılmış ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi getirilmiştir…

Cevaben diyorum ki;

Anayasada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" diye bir tanım kesinlikle yoktur. Hukuki değil sanal ya da hayali bir tanımdır.

Yazıcı dedi ki;

- "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişlik Yapılmasına Dair Kanunla Anayasa'nın 101. Maddesi başlığı ile tam tekmil yeniden yazılmış, Cumhurbaşkanının adaylığı ve seçimine ilişkin kural, yeni bir yazımla ortaya konulmuştur."

Cevaben diyorum ki;

Hayır, sadece 101. maddenin bazı fıkraları değişmiştir.

Anayasanın 101. Maddesinin 2. fıkrası 2007 yılında şöyle belirlenmiştir:

- "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir…"

İlaveten diyorum ki;

- 2. fıkra 2010 anayasa değişikliğinde "aynen" kalmıştır.

Ve AKP ile Erdoğan için ne acı ki;

- 2. fıkra 16 Nisan 2017 anayasa değişikliğinde "aynen" kalmıştır.

Yazıcı dedi ki;

- "Aynı kanunun 18. maddesinin 'b' bendi ile 101. Maddenin yürürlüğü düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile, ilk milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçiminin yeni anayasaya göre yapılacağı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği, Anayasal norm düzeyinde vurgulanmıştır."

Cevaben diyorum ki;

16 Nisan referandumu ile anayasa değişmemiş, sadece bazı maddeleri değişmiştir ki;

Değişen maddelerin ilk milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde yürürlüğe gireceği doğrudur.

Ancak, "Kanunun 18. maddesinin 'b' bendi ile 101. Madde" kapsamında yer alan -tekrar yazıyorum- bu ikinci fıkra haydi daha açık ve net yazayım değiştirilmesi UNUTULMUŞTUR…

Aynen şöyle kalmıştır.

- "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir…"

Yazıcı dedi ki;

- "Cumhurbaşkanımız; değişen sistemde, bu maddenin yeniden yazım şekli itibarıyla ilk defa aday olmuş, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Anayasa'ya göre bir dönem daha hakkı olduğu açıktır. 2023'te yapılacak seçimde adaylığı konusunda herhangi bir şüphe söz konusu değildir."

Cevaben diyorum ki;

"Değişen sistem" ifadesi doğrudur ancak;

"Bu maddenin yeniden yazım şekli itibarıyla ilk defa aday olmuş, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı seçilmiştir." ifadesi çarpıtma, elma ile armudu toplamadır ve Erdoğan 2018'de çok açık ve net şekilde;

- 2. kez aday olmuş ve Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Kaldı ki 2 kez yazdığım, anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkrasını bir kez daha yazmayacağım.

Yazıcı dedi ki;

- "Açıklanan yeni Anayasal düzenleme, 2017 referandumuyla halkımız tarafından onaylanmış, yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeye göre cumhurbaşkanı 5'er yıllık dönemlerle iki dönem seçilebilir. Meclis yenileme yaparsa son dönemde bir dönem daha uzar. İşin özü ve esası budur."

Cevaben diyorum ki;

Erdoğan 2 kez seçilme hakkını kullanmış, ancak "Meclis yenileme yaparsa" 3. kez adaylık başvurusu yapabilecektir.

Yazıcı bunu bile sanki "otomatik uzama" gibi yazmıştır.

Çünkü; ancak girebileceği seçimi kazanırsa "bir dönem daha" uzar.

Yazıcı dedi ki;

- "Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'mız ilk dönem bu Anayasa'ya göre seçime girmiş, Cumhurbaşkanı görevini üstlenmiştir. Haziran 2023'te yapılacak seçimde, bu açıdan adaylığı konusunda herhangi bir sorun söz konusu değildir."

Cevaben diyorum ki;

Hayır bu Anayasada Erdoğan için, "İlk Dönem" diye kesinlikle bir hüküm yoktur. Bu ifade algı yaratmaktır, siyasidir, hukuki değildir.

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Sancar'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki açıklamalarını değerlendiren KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "HDP kendi adayını çıkarırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için en geniş ittifakın ve birlikteliğin sağlanması gerektiğini söyleyen Ağırdır, HDP'nin kendi adayını çıkarmasının riskli olacağını ifade etti." />