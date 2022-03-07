Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bekir Bozdağ yargıyı etkilememek için bu davadan çekilmelidir

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, “26 Haziran 2009’daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ’nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur” şeklindeki sözleri nedeniyle görülen davanın 6 şikâyetçisinden birinin Adalet Bakanlığına getirilen Bekir Bozdağ olduğuna dikkati çekti; “Bozdağ yargıyı etkilememek için hem hukuki hem siyasi hem de etik olarak bu davadan çekilmelidir” dedi.

Geçen hafta görülen duruşmada gazeteciler salondan çıkarılmıştı. Başbuğ’un avukatlarının yazılarından bölümleri mahkemeye sunacağı gerekçesiyle duruşmaya katılan ve salondan çıkmayan Uğuroğlu, bugünkü yazısında, “Eğer davacı avukatları, savcı veya hâkimin konuşmaları olsaydı etik olarak meslektaşlarıma anlatacaktım” dedi.

“Bu davanın şikâyetçisi, dönemin AKP Meclis Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ bugün Adalet Bakanı'dır. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı'dır. Hukuki skandal budur ki Adalet Bakanı ve HSK Başkanı olarak; Bozdağ yargıyı etkilememek için hem hukuki hem siyasi hem de etik olarak bu davadan çekilmelidir” görüşünü ifade eden Uğuroğlu, şikâyetçi 6 kişiye dikkati çekti:

“AKP Grup Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş; AKP milletvekilleri Ahmet Aydın, Mehmet Ceylan, Yahya Doğan, A. Müfit Yetkin.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.