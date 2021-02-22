Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bahçeli, "tek başına iktidar" hedefinden neden vazgeçti?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Tek başına iktidar’ hedefinden neden vazgeçti?” diye sordu.

Uğuroğlu, "Bahçeli Erdoğan'ı 'en doğru, en sağlıklı' olan anayasaya uyduramadı, anayasayı Erdoğan'ın isteğine göre uydurdu. AKP iktidar, MHP yandaşı, Erdoğan Cumhurbaşkanı, Bahçeli yandaşı oldu." düşüncesini dile getirdi.

MHP'nin "parti programı"na yazısında yer veren Uğuroğlu, "Bahçeli liderliğindeki MHP'nin iddialı hedefleri özetle şöyle; 'Lider Ülke Türkiye' hedefinin gerçekleştirilmesi milletimizin teveccühüne mazhar olarak 'Tek başına iktidar' olmaktan geçmektedir Şu açıklamasını Bahçeli'ye ve MHP'lilere anımsatıyorum: '2023'te Cumhurbaşkanı adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan'dır Soruyorum; Bahçeli, 'tek başına iktidar' hedefinden neden vazgeçti? MHP'nin 'parti programı' genel başkan ve genel merkez yönetimi için bağlayıcı değil midir?" ifadesini kullandı.