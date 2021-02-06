Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bahçeli Cumhurbaşkanı 1. yardımcısı olsun…

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin haftalık olağan görüşmelere başlayacakları bilgisini edindiğini yazdı.

“E tabi bu zor günlerinde dayanışmaları birbirlerini kaybolan seçmen desteği için teselli etmeleri gerek” diyen Uğuroğlu, “Ben bu dayanışmayı bir adım daha ileri götürsünler diye öneriyorum. Bahçeli Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olsun… Sarayda olunca virüs tehlikesi de olmadan sık sık görüşürler… Allah, Erdoğan ve Bahçeli'yi ittifaktan ayırmasın. Çünkü anlaşılan o ki bu birlikte her iki partiye de seçim kaybettirecek” ifadelerini kullandı.

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