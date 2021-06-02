Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bahçeli çok sert çıktı ama MHP olarak Demirkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da açıklamadı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ayasofya'da Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkındaki sert sözlerini dedğerlendirdiği bugünkü yazısında, "Bahçeli eksik iş yaptı" eleştirisinde bulundu.

"Bahçeli çok sert çıktı ama: Atatürk'e lanet okuyan imam Demirkan'ın, Atatürk'e hakaretten yargılanması için savcılara çağrı yapmadı, Erdoğan'ı sessiz kaldığı için eleştirmedi, MHP olarak Demirkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını da açıklamadı" diyen Uğuroğlu devamında da şunları kaydetti:

Bahçeli, "soy kütüğünde bir karanlık nokta" demekle haklıdır. Çünkü soyları Kubilay'ı ve askerlerimizi şehit eden "Menemen isyanına" uzanmaktadır.

"Atatürk kırmızı çizginiz, Atatürk cumhuriyet" ise bu fotoğrafa Bahçeli neden hiç değinmemektedir? Devlet Bahçeli; Türkiye nereye götürülmek istenmektedir?

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