Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: AKP'liler dün FETÖ ile elele yürüyordu, bugün de cemaat ve tarikatlarla elele yürüyor

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "AKP'liler dün FETÖ ile elele yürüyordu, bugün de cemaat ve tarikatlarla elele yürüyor." düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu, "Eğitim politikası uzmanı Prof. Dr. Esergül Balcı'nın hazırladığı rapora göre, Türkiye'de 2,6 milyondan fazla kişinin bir tarikat ya da cemaatle organik bağı bulunuyor. Bir tarikat ya da cemaatin mensubu olduğunu ifade edenlerin yüzde 9'u, "ılımlı İslam" tabirini reddediyor ve İslam'ın özünün cihat olduğuna inanıyor. Türkiye'de belli başlı 30 tarikat ve onlara bağlı 400 kol bulunuyor. Sadece İstanbul'da açıktan faaliyet yürüten tekke sayısı 445. Siirt, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman, Van, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa'da ise cemaat ve tarikatlara ait 800'ün üzerinde faal medrese bulunuyor. İstanbul'da 'apartman medresesi' olarak kullanılan yer sayısının bilinmiyor." ifadesini kullandı.

Uğuroğlu yazısında şunları kaydetti:

"Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde Kuran kursları artık dernek çatısı altında faaliyet sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığına göre, Türkiye'de 10 bin 53 özel öğretim kurumu bulunuyor. Bu kurumların üçte biri bir tarikat ya da cemaat ile bağlantılı. Tarikat ve cemaatlerle bağı olan okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı 210 binin üzerinde.

Tarikat ve cemaatlere ait özel okullarda okuyan öğrenciler için devlet 898 milyon 800 bin lira ödedi. Türkiye'deki 4 binin üzerindeki özel öğrenci yurdunun 2 bin 480'i de bir tarikat ya da cemaat ile bağlantılı."

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