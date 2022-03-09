Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: AKP’li Şamil'den başka şu sözü söyleyebilecek cesarette tek bir AKP'li tek bir MHP'li var mı?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP’li Şamil Tayyar’ın eleştirilerine köşesinde yer vererek, “Bunca rezilliğin faturası ağır olur… Şamil'den başka şu sözü söyleyebilecek cesarette tek bir AKP'li tek bir MHP'li var mı?” diye sordu.

Uğuroğlu yazısında, “AKP ve MHP parti yönetimleri, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar hiçbir önlem alamadan zamları sadece seyrediyorlar. Döviz patlıyor, akaryakıt, elektrik, doğal gaz ve ayçiçeği yağı başta gıda zamları sürekli yağıyor milletin de anası ağlıyor." düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Milletle karşılaşabilseler önce dedikleri gibi yine derler mi?

- Ananı al da git…"

İktidar olmak muktedir olmaktır.

- Muktedir olmak; gücü yetmek, yapabilmek demektir.

- AKP iktidarının gücü kalmadı, zamları durdurmaya gücü yetmiyor.

Çünkü 20 yıldır iktidarda olan AKP tarafından ekonomi resmen çökertildi…

İktidar ortağı MHP de bu çöküşü sadece seyrediyor."