Yeniçağ yazarı Uğurluoğlu: Amirallerin ve ailelerinin bir partiye üye olmaları, parti yetkilileriyle telefon iletişimleri suç ise; FETÖ-AKP iş birliği de suç değil mi?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğurluoğlu, emekli amiraller bildirisiyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bu işin merkezinde CHP var" ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık" açıklamasını hatırlatarak, "Sabaha kadar uğraşıp bu çalışmayı yapmak savcıların görevi değil mi? Emekli subayların ve ailelerinin bir partiye üye olmaları suç mudur? Bu listeleri medyaya sızdırmak kişilik haklarının ihlali değil mi? Eğer amirallerin ve ailelerinin bir partiye üye olmaları, o parti yetkilileri ile telefon, mesaj iletişimleri suç ise; FETÖ-AKP iş birliği de suç değil mi?" sorularını sordu.

Uğurluoğlu, "Gerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerek İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz öncesi '17-25 Aralık milat' diye hukuk dışı bir gerekçeye sığınmadan şunları yapmalıdır: FETÖ-AKP ilişkilerinin araştırılması için amiraller ve ailelerine yönelik yapılan tüm üyelikler, tüm görüşmelerin HTS kayıtları, tüm SMS, Bylock, mail yazışmaları tek tek incelenip Hürriyet gazetesine haber yapması için verilsin. Bahçeli, 'Yurtta Sulh Konseyi ortaya çıkartılsın' diyor ya hodri meydan: AKP iktidarı 15 Temmuz 2016 öncesinden bu yana tüm AKP'lilerin FETÖ'cülerle yaptıkları görüşmelerin tüm HTS kayıtları, tüm SMS, Bylock, mail yazışmaları tek tek incelenip Hürriyet gazetesine haber yapması için versin" yazdı.

Uğurluoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ise, "AKP iktidarının 2004'ten 2017'ye kadarki döneminde 15 olan ada işgali ne acı ki bugün 19'a yükseldi. AKP'nin 2002-2021 döneminde Yunanlılar tarafından işgal edilmesi konusunu Devlet Bahçeli'ye soruyorum; Vatan toprağında, Yunanlar yaşıyor, kilise çanları çalıyor, ezan okunmuyor AKP iktidarını desteklemekten neden vazgeçmiyorsunuz? 104 amirale hesap sorduğunuz gibi vatan toprağının Yunan işgaline uğramasının hesabını AKP iktidarından neden sormuyorsunuz? 2004-2021 arası vatan toprağının işgalini engellemeyen, vatan toprağını kurtarmayan

generallerin apoletleri sökülmesin mi? AKP iktidarının sorumluları Yüce Divan'da hesap vermesin mi?

Erdoğan'ı anayasa engeline rağmen MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstermeniz, vatan toprağının işgalinden sizi de sorumlu kılmaz mı? Devlet Bey; dediğiniz gibi haydi; Yunanları 'kaçtıkları yere kadar kovalayalım'. Ben varım, siz de Erdoğan da var mısınız?" sorularını yöneltti.

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