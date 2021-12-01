Yeniçağ yazarı: Türkeş Vakfı'nın basılması üzerine bana gelen bir bilgi yok ama endişem odur ki bazı provokatörler CHP mitingine suikast düzenleyebilir

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, hafta sonu Ankara'da Alparslan Türkeş'in anma etkinliğine yapılan saldırıyı da hatırlatarak, "4 Aralık 2021 tarihinde CHP Mersin'de miting yapacaktır. Türkeş Vakfı'nın basılması üzerine bana gelen herhangi bir bilgi ve ihbar yok ama endişem odur ki bazı provokatörler bu mitinge suikast düzenleyebilirler. Polis gerekli istihbaratı bugünden yapmalı, CHP mitingini sabote etmek isteyenlere kesinlikle engel olmalıdır. CHP genel merkezi de teşkilatları da bu konuya özel bir önem vermelidir. AKP ve MHP ittifakının nerede, ne zaman, ne yapacağını bilmek mümkün değildir" dedi.

Uğuroğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu, 'Siyasi suikast' uyarısı ile açıkça görüldü ki haklıdır. Anlaşıldı ki; AKP ve MHP ittifakı siyasi rakiplerine, medyaya, sivil toplum kuruluşlarına seçime kadar her türlü baskıyı ve siyasi saldırıyı yapacaklar. Milleti sokağa dökmek, kaos çıkartmak ve sonucunda da muhalefeti suçlamayı hedefleyebilirler. Muhalefet partilerinin bu tuzaklara asla düşmemeleri gerekir."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için, "Dikkat etsin, arakasında ülkücü nefes vardır" dediğini hatırlatan Uğuroğlu,

"Bu tehdit ve hedef gösterme değil midir? Bahçeli CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, "Geliyor gelmekte olan" sloganı için ise diyor ki; -'Gidiyor gitmekte olan…' Bu tehdit ve hedef gösterme değil midir? Bahçeli milyonlarca kişinin oyunu alan; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı neden ve kimlere hedef göstermektedir? Kılıçdaroğlu ve Yavaş'a saldırı olursa bunun hesabını Bahçeli nasıl verecektir?"