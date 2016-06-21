Yeniçağ yazarı: Bahçeli'yi sattım ne olacak; Türk milletinin menfaati için babamı da satarım, oğlumu da satarım!

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'i desteklediğini açıklayan Yeniçağ yazarı İsmail Türk "Sattım Bahçeli'yi ne olacak. Ben Türk milletinin menfaati için seni de satarım, babamı da satarım, oğlumu da satarım" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, KRT televizyonunda Çağlar Cilara'nın konuğu olan İsmail Türk, artık MHP'yi divan başkanlığına seçilen Musavat Dervişoğlu'nun yönettiğini söyledi.

Türk’ün açıklamaları şöyle:

"Artık MHP'yi Divan Başkanı Musavat Dervişoğlu Temmuz'un 10'una kadar yönetecektir. Bir manada da artık MHP'nin Genel Başkanı şuanda sayın Musavat Dervişoğlu'dur, hukuken böyle.

“Eskiden kabadayı aleminde olurdu, biz adamı satmayız diye, Türkiye'nin menfaatlerini buralara indirmek, Türk milletinin geleceğini buralara indirmek cahilliktir. Sattım Bahçeli'yi evet. Bozuk para gibi harcarım Türkiye için. Rahmetli babam, 'senin baban ben miyim Türkeş mi' dedi, dedim 'benim babam Türkiye.' Eyvallah dedim gittim 11 sene sonra cezaevinden çıktım. Sattım Bahçeli'yi ne olacak. Ben Türk milletinin menfaati için seni de satarım, babamı da satarım, oğlumu da satarım. Adam Çanakkale'ye gidip şehit oldu, babasını satmasa şehit olur muydu?"