Yeniçağ yazarı: Sel gören yerlerde yıllardır AKP'li belediyeler ve onların sel yataklarına verdikleri imar rantları var

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili olarak, "Erdoğan ne dere yatağının imara açılmasını, ne dere yatağına binalar yapılmasını, ne de orman emvali deposu yapılmasına değinmiyor. Çünkü sel gören yerlerde yıllardır AKP'li belediyeler ve onların sel yataklarına verdikleri imar rantları var" dedi.

Uğuroğlu, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Felakette siyaset yapmayın, ayıptır" diyor… Bu kadar da pişkinlik olur mu yahu? Devlet Su İşleri'nin, "dere yataklarını imara açmayın" diye yaptığı uyarıları çiğneyen AKP'li belediyeler suçlu değil, imar rantı uğruna dere yataklarına binaları diktirmek suç değil, temelsiz binaları yapmak suç değil, yatağına orman deposu yapıp binlerce devasa odunu depolamak suç değil, hesapsız kitapsız köprüleri yapmak suç değil, yangın söndürme uçağı almayan ama 500 milyon dolarlık makam uçağı ile 15 makam uçağı filosu oluşturmak suç değil… Muhalefet olarak da özgür gazeteciler olarak da bunları söylememiz ve yazmamız, ayıp öyle mi?" diye sordu.

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