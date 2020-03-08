Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Keser yeniden gözaltına alındı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser yeniden gözaltına alındı. Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik'in de ifade için emniyete çağrıldığı öğrenildi.

Savcılığın itirazı üzerine İstanbul 9.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yeniden gözaltı kararı verildi. Ağırel'in avukatı Gizay Dulkadir, "Bütün bunların hepsi haber yaptığı için değil, tek bir tweet attığı için oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Ağırel, Keser ve Çelik Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, “Kitap fuarından dönüşte üzücü bir olay öğrendim. Savcılık benim hakkında yeniden tutuklama kararı vermiş. Beni evde bulamayınca eski kayınvalidemin evine baskın yapmışlar. Eski kayınbiraderime de tutanak imzalamanız lazım diyerek Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü’ne çağırmışlar. Orada neredeyse esir tutmuşlar. Şu anda da Vatan Caddesi’ne gidiyorum, muhtemelen beni tutuklayacaklar. Yeni bir dosya mı bilmiyorum, her şeyi bekliyorum. Daha önce de söylediğim gibi ben Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine inanan kemalist Türk genciyim. Ne benden darbeci, ifşacı vatan haini çıkaramazsınız. Korkmuyorum, susmayacağım, geliyorum” dedi.

Ağırel ve Keser, 6 Mart'ta tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.