Yeniçağ yazarı Korkmaz: Eğer dolar 8 liraya inerse hükümete ancak o zaman kur sorununu çözdük deme hakkı doğar

Yeniçağ gazetesi yazarı Esfender Korkmaz, perşembe günü açıklanan ve 52,89 puan olan (2003=100) TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (REK) verilerini değerlendirdi. Korkmaz, yaptığı hesaplamaya göre ocak ayında doların denge seviyesinin 7 lira 16 kuruş olduğunu ifade etti.

REK'in hesaplanırken TÜİK'in enflasyon verilerinin baz alındığını ifade eden Korkmaz şöyle dedi:

"Eğer TÜİK enflasyonu düşük gösteriyor ise, Merkez Bankası Reel Kur Endeksi de gerçeği tam yansıtmayacaktır.

Bu gerçeği arkadaşımız Meriç Köyatası hatırlattı.

Merkez Bankası'nın enflasyonu ne kadar düşük gösterdiğini bilmiyoruz. Ama bu durumda kaba bir tahmin yaparak ve 2003 yılına göre artan ülke riskini de katarsak, Ocak ayında Reel dolar kurunun 8 lira dolayında olması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz.

Bu şartlarda Doları 18 liradan 13,5 liraya indirmekle kuru çözdük diyemeyiz. Eğer bir dolar kuru 8 liraya inerse ancak o zaman hükümetin kur sorununu çözdük deme hakkı doğar."

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Reel efektif döviz kuru nedir?

Türkiye’nin dış ticaret ilişkisi içinde bulunduğu ülkeler içerisinde önemli paya sahip olanların para birimlerinden oluşan sepete göre TL’nin ağırlıklı ortalama değeri, ‘nominal efektif döviz kuru’nu verir.

Reel efektif döviz kurunun artması TL'de reel değer kazancı olduğu anlamına gelir. Yurt içi mal sepeti böylelikle, yabancılar için pahalı hale, yabancı mal sepeti ise Türkiye için ucuz hale gelir. Bu durumda ithalat artar ve ihracat olumsuz etkilenir. İhracatta da rekabet gücü azalır.

Endeks değerinin 100 olması, yerel para ile dış ticaret yapılan ülkelerin döviz cinsleri arasında bir eşitlik bulunduğunu gösterir. Endeksin 100'ün üzerine çıkması, yerel paranın değerli; 100'ün atına gerilemesi ise, göreceli olarak daha değersiz olduğunu anlamını taşır