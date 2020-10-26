Yeniçağ yazarı: Caminin halısı yıkanır temizlenir ancak cami görevlilerinin yaptığı iddia edilen yolsuzluk temizlenir mi?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Almanya'nın Berlin kentindeki Mevlana Camii'ne yapılan polis aramasına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP sözcüsü Ömer Çelik ve Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş'ın gösterdiği sert tepkileri değerlendirdi.

"Camiye polisin ayakkabıları ile girmesinin yarattığı kirlilik mi?-Mevlana Cami ve bağlı 6 şirketin yaptığı 70 bin Euro yani yaklaşık 630 bin liralık dolandırıcılık iddiası mı?" sorularını gündeme getiren Uğuroğlu, "Caminin halısı yeniden yapılır, ya da yıkanır temizlenir. Ancak cami görevlilerinin yaptığı iddia edilen yolsuzluk temizlenir mi?" dedi.

"Hangisi kara lekedir Müslümanlar için?" diyen Uğuroğlu, devamında da, "Erdoğan'ın, Çavuşoğlu'nun, Çelik'in ve Erbaş'ın açıklamalarını dikkatle okudum.Tek bir kelime yolsuzluk iddiasından bahsedilmiyor.Dikkat çekici bir durum ise caminin 6 adet şirketinin olması. Ne ticareti yapıyorlar bu şirketler?" ifadelerini kaydetti.

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