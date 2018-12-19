Yeniçağ yazarı: AKP'nin adayı 'Kürtçe zorunlu olsun' dedi; MHP, Ağrı'da ne yapacak?

Cumhur İttifakı'nın 2 üyesi AKP ve MHP'nin 81 ilde aday paylaşımı sürüyor. AKP'nin ilçe düzeyinde aday göstermeyeceği konuşulurken MHP bazı illerde hiç aday çıkarmıyor bazı şehirlerde de adaylarını geri çekiyor. Yeniçağ yazarı Ahmet Gürsoy, MHP'nin parti programında yer alan ifadenin tersi "Kürtçe bütün okullarda zorunlu olsun" açıklaması yapan AKP'nin Ağrı adayı Savcı Sayan'ın durumunu değerlendirdi; "MHP'nin ne yapacağını" irdeledi.

Sayan, "Batıdan birisi doğuya geldiğinde oradaki iletişimi sağlam şekilde sağlayabilsin. Bütün okullarda zorunlu Kürtçe dersi olsun. Çocuklar İngilizce öğreneceğine Kürtçe öğrensin" demişti.

Gürsoy, "Ağrı'da MHP ne yapacak?" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

İyi Parti çıksın Meclis'e bir önerge versin. Desin ki: "HDP'yi kapatalım. Çünkü onlar terörü destekliyor" görün bakın ertesi gün neler oluyor. Her iki lafın birinde Millet ittifakını PKK ile bir gösterenlerin aniden feleği şaşacak. AKP'si MHP'si anında ters köşe olacak.

İşte buyurun AKP'nin Ağrı Belediye başkan adayı şimdi sıcağı sıcağına "Kürtçe zorunlu olsun" açıklaması yaptı.

Ağrı'da MHP kimi destekleyecek?

Bakacağız..

MHP'nin parti programı eğitim dili hakkında ne diyor?

MHP'nin Türkçe konusunda "Eğitim ve Öğrenim hakkı" başlıklı bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

"Partimiz herkesin eğitim ve öğrenim hakkına sahip olduğuna ve bu hakkın her ne suretle olursa olsun engellenemeyeceğine, eğitim ve öğretimin devletin gözetim ve denetimi altında yapılması gerektiğine inanmaktadır. Eğitimin her kademesinde eğitim dilinin Türkçe olması, Türkçeden başka hiçbir dilin, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulmaması ve öğretilmemesi esastır."