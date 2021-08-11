Yeniçağ yazarı Ağırel: Kartal İmam Hatip ve vakıf kardeşliği "A.Ş." üretmeye devam ediyor

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Sürat Kargo'nun ihalesinde en yüksek fiyatı veren şirketin Şubat ayında kurulan "Port Kargo" olduğunu belirterek, "Bu firma aslında 2021 Şubat ayında "PORT Denizcilik" adıyla 1 milyon TL sermaye ile kuruluyor. Sonrasında Temmuz ayında unvan değiştiriyor ve "Port Kargo" oluyor" dedi.

Firma sahibi Halil İbrahim Bacacı'nın Kartal İmam Hatip mezunu olduğunu belirtti.

"Halil İbrahim Bacacı'nın başka kimlerle ortak işleri var?" diyen Ağırel, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün damadı Mehmet Sarımermer ile "Fenn Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş." adlı şirkette ortaklık yaptı. Şirket o dönemde 300 bin YTL sermaye ile kurulurken Mehmet Sarımermer şirkette 60 bin YTL'lik sermayeyle ve yüzde 20 payla yer aldı. Şirketin diğer ortakları ise yüzde 35 payla Ömer Karaca, yüzde 20'şer payla Halil İbrahim Bacacı ve Ahmet Kaymak, yüzde 5 pay ile de Halit Eyüp Özdemir olarak görünüyor.

"İyi de kim bu isimler, ortak noktaları nedir" diye sorduğunuzu duyar gibiyim.

Halil İbrahim Bacacı Ensar Vakfı ve Türken Vakfı'nın yönetiminde bulunuyor. Kutsal okul Kartal İmam Hatip Mezunu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün damadı olan Mehmet Sarımermer, Kartal İmam Hatip mezunu. O da Ensar Vakfı'nın yönetiminde. Sinan Çıtak, Mustafa Sarımermer ile birlikte Okçular Vakfı yönetiminde. Hikmet Cem Ocakcı, Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV)'in mütevelli kurulu üyesi.

Sürat Kargo ihalesinden, nereye geldik değil mi?

Kartal İmam Hatip ve vakıf kardeşliği "A.Ş." üretmeye devam ediyor."

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