Yeniçağ yazarı Ağırel: ''Demirören kredilerinin'' korkunç boyutu

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Ziraat Bankası’nın kullandırdığı toplam kredinin 2016 yılı sonu itibarıyla 236,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken, bu rakamın 2020 yılı sonu itibarıyla 600,7 milyar TL düzeyine ulaştığına dikkati çekti. Ağırel, “Hemen aklınıza Yıldırım Demirören'in aldığı kredi gelecek. Ama iş çok daha büyük ve ciddi. O ufak bir örnek…” dedi.

Ağırel, şu bilgileri aktardı:

“Mesela tarımsal kredilerde toplam kredi artış oranı yüzde 130 iken vadesi geçmiş kredi artış oranı yüzde 165 olarak gerçekleşmiş. Kurumsal kredilerde ise toplam krediler yüzde 241 oranında artarken vadesi geçmiş krediler yüzde 1933 olmuş. Daha da önemlisi vadesi geçmiş ve değer düşüklüğüne uğramış takibe düşen krediler yüzde 481 ve karşılıklar yüzde 553 gibi çok yüksek bir oranda artmış.”

“Şubelerin onarım ve tadilat işleri ihalesiz olarak yapılıyormuş”

“Raporları okurken öğrendim banka şubelerinin onarım ve tadilat işleri, ihalesiz olarak yaptırılıyormuş” diyen Ağırel, “Bu kapsamda 2020 yılında yaptırılan 55 inşaat işinin toplamı KDV hariç 71.4 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın; 35.4 milyon TL tutarında 45 adedi tadilat ve onarım, 36 milyon TL tutarında 10 adedi bina yapım işi var. 2019 yılında da benzer şekilde ihalesiz şekilde yaptırılan toplam tadilat işi 31.2 milyon TL tutmuş” diye yazdı.

“İki aracın kirası KDV hariç aylık 45 bin TL”

“Bir konu da banka bünyesinde kiralanan araçlar” diyen Ağırel, bu konuyla ilgili olarak da şu bilgileri aktardı:

“Gözüme çarpan iki araç var. Diğer araçların aylık kirası KDV hariç 4.000 TL-14.250 TL arasında değişirken iki aracın kirasının KDV hariç aylık 45.000 TL olduğu anlaşılmış. Makam aracı olup olmadığı belirtilmiyor ancak aylık 45.000 TL'ye kiralanan araçlardan birisi banka tarafından kullanılırken, birisinin banka dışına tahsis edildiği görülmüş. Dahası banka dışına tahsis edilen kiralık 91 aracın bir aylık kira yükünün KDV hariç yaklaşık toplam 489 bin TL olduğu (yıllık 5.8 milyon TL) anlaşılmış.”

“Vatandaşın sırtından çıkaracak”

Ağırel, “Bu raporları incelediğim yazıların sonunda, dönüp dolaşıp milyarlarca lira kredi dağıttıktan sonra geldiğimiz yer devlet hazinesinin kapısı oldu. Sahte raporlara dayalı, sadece beyanatın bile yettiği milyonluk kredileri vatandaşa göstermezlerken kamu bankaları öğrendik ki yöneticilerine bile ödetmediği işlem hatalarının sonuçlarını, vatandaşın sırtından çıkaracak.”

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