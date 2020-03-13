Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın işine son verildi: "Operasyonun bir ayağı da içerideymiş, göremedik!"

Yeniçağ gazetesi internet sitesi genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak'ın görevine son verildi.

İşine son verilmesini Twitter hesabından duyuran Çolak, şunları yazdı:

"Yeniçağ'daki genel yayın yönetmenliği ve yazarlık görevlerime hiçbir mazeret gösterilmeksizin, son derece yakışıksız bir yöntemle son verildi. Bu haksız ve saygısız eylemi izah edebilecek bir kelime bulamıyorum. Operasyonun bir ayağı da içerideymiş, göremedik!

Yeniçağ uzantılı kişisel mail hesabımın (çıkış evrakı tarafıma tebliğ edilmeden) şifresi değiştirilmiş ve içine girilmiş. Tazminatımı da asgari ücret üzerinden vermeye kalkıyorlar. Bunlar suçtur! Milliyetçilik adı altında kul hakkı yiyenler, o hak elbet ayağınıza dolanacak!"

Ne olmuştu?

Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, 22 Şubat'ta Twitter hesabından bir subayın Hafter güçlerinin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini, cenazesinin memleketi Aydın'a gönderildiğini ve 'sessiz sedasız, törensiz' bir şekilde defnedildiğini öne sürmüştü.

Çolak'ın paylaşımı sonrası yaşandığı iddia edilen olayı haberleştiren Yeniçağ gazetesi, daha sonrasında haberi kaldırmıştı.