Yeniçağ gazetesine saldırı

MHP'de muhalif kanadı destekleyen bir yayın çizgisi bulunan ülkücü görüşteki Yeniçağ gazetesinin İstanbul'da merkezine saldırı düzenlendi.

Yüzleri kapalı bir grup, binaya taş ve sopalarla saldırdı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Akşam saatlerinde, gazetenin İstanbul Yenibosna'da bulunan merkez binasına gelen bir grup, taş ve sopalarla binanın camlarını kırdı.

Gazeteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çoğunluğunun, kimliklerini gizleyip tanınmamak için kapşonlu kaban giydiği, bazılarının da kar maskesi taktığı belirlenen kalabalık grup, kaldırım taşları ve sopalarla binanın giriş katındaki camlarını kırdı.

"Gazeteye ait araçlara da büyük zarar veren saldırganlar, daha sonra içeri girip danışmayı ve güvenlik kameralarını tahrip etti."

Saldırı ardından grup, olay yerinden uzaklaştı.

Olay ardından binaya gelen polis, gazetenin bulunduğu sokağı güvenlik kordununa aldı.

Polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.