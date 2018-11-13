Yeniçağ gazetesi: Olay organize, Diyanet İşleri Başkanı görevde kalmalı

İyi Parti'nin yayın organı niteliğindeki Yeniçağ'ın internet sitesinin genel yayın yönetmeni de olan Batuhan Çolak, tartışmaların merkezinde olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görevde kalması gerektiğini söyledi.

Erbaş, "Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı", "9'u 5 geçe kenede gidilmeli" diyen İslamcı yazar Kadir Mısıroğlu'na “Geçmiş olsun” ziyâretinde bulunmuş, bir kesim tarafından eleştirilmişti.

"Mesele son derece organize" diyen Çolak "görevde kalsın" gerekçesini "Görevden alınması Erdoğan'ın da işine gelir. Aksine görevde kalmalı. Görevde kalmalı ki Diyanet'in ne şekilde ve nasıl bir zihniyet tarafından yönetildiği tarihe geçmeli" sözleriyle açıkladı.

Çolak bugünkü (13 Kasım 2018)"Diyanet İşleri Başkanı görevde kalmalı!" başlıklı yazısının ilgili bölümünün devamında şunları kaydetti:

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kişiye hakaret eden, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla kazanılan Kurtuluş Savaşı için "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen bir adama gidiyorsunuz. Aynı şahsın İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy hakkında da onlarca küfrü, hakareti var.

Tüm bunlar bilinerek bir ziyaret gerçekleştiriliyor ve Diyanet adına plaket veriliyor.

Mesele son derece organize!