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BBC Türkçe

Yenibosna'daki saldırıyı TAK üstlendi

İstanbul'un Yenibosna semtinde Perşembe günü düzenlenen ve 10 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı TAK örgütü üstlendi.

07 Ekim 2016 21:08

İstanbul'un Yenibosna semtinde Perşembe günü düzenlenen ve 10 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütü üstlendi.

Hükümet, TAK'ın PKK ile aynı örgüt olduğunu savunuyor. PKK ise TAK ile 'organik bağı olmadığını' söylüyor.

Saldırı, 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında, bomba yüklü motosikletle düzenlenmişti.

Ajanslar, saldırının failinin Perşembe akşam saatlerinde yakalandığını duyurmuştu.

TAK tarafından yapılan açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 1998'de Suriye'den çıkarılmasına atfen, "Eylemimiz 9 Ekim uluslararası komplosuna ve Kürdistan halkına yapılan baskı ve zulme karşı gerçekleşmiştir" ifadesi yer aldı.

Örgüt, 'saldırılarının metropoller başta olmak üzere farklı kentlerde süreceğini' belirtti.

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