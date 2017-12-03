Yenibosna'da metrobüs kazası (4)

Sinan BİLGİLİ-Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) YENİBOSNA Çobançeşme\'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 24 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında meydana geldi. İki metrobüs Yenibosna Çobançeşme kavşağında çarpıştı. Kazada 24 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınıp çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri de bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından da seferler normale döndü.

(FOTOĞRAF)