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Yenibosna'da metrobüs kazası (3)

   Sinan BİLGİLİ-Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) YENİBOSNA Çobançeşme'de iki metrobüs çarpıştı

03 Aralık 2017 14:09

 

 Sinan BİLGİLİ-Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) YENİBOSNA Çobançeşme\'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 24 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 10.15 sıralarında meydana geldi. İki metrobüs Yenibosna Çobançeşme kavşağında çarpıştı. Kazada 24 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınıp çevredeki hastanelere kaldırıldı. 
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından da seferler normale döndü.

(FOTOĞRAF)

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