Yenibosna'da 450 ağaç kesiliyor, yerine otopark yapılıyor!

İstanbul'da Yenibosnalıların nefes aldığı tek yeşil alan olan Kuleli Parkı’nın yerine 450 araçlık yeraltı otopark yapılacak. Halkın tepkisini çeken proje kapsamında ağaçlar sökülmeye başladı. Yetkililer, otoparkın afet toplanma, semt pazarı ve kurban kesim yeri olarak kullanılacağını ifade ediyor.

Bahçelievler Yenibosna’da 14 bin metre karelik bir alandaki park otoparka dönüştürülüyor. Yeraltı otoparkı yapılacak alanın dönüşümüne vatandaşlar tepki gösteriyor.

Bahçelievler Belediyesi’nin hazırladığı yeni projeye göre değişmesi planlanan Kuleli Parkı’nın 7 bin metre karelik kısmının altına katlı otopark yapılacak. Bu süreçte Yenibosnalıların nefes almak için vazgeçilmez adresi olan parktaki ağaçlar sökülecek. Yeni projeye göre mevcut yeşil alan da azalıyor. Parkın müdavimleri ise projeye karşı çıkıyor. Otopark yapılmasını değil daha çok yeşillendirilmesini istiyor.

Hatice Şen'in Dağ Medya'daki özel haberine göre, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki Kuleli Parkı, içinde sağlıklı hayat yürüyüş yollarının da bulunduğu semtin sayılı yeşil alanlarından. İki çocuk annesi Hayriye Kıyış, her gün çocuklarını okuldan sonra parka getirdiğini söylüyor. Apartmanların iç içe olduğu Yenibosna’da çocukların oynayabileceği bir alan olmadığına dikkat çeken Kıyış, “Ağaçları sökmeye başladılar. Oysa burasını daha da yeşillendirmeleri lazım. Çocuk oyun alanları artmalı. Başka yeşil yerimiz yok ki. Biz günde iki kez geliyoruz. Hem öğlen hem akşam. Yeşil olarak kalmasını tercih ederiz.” şeklinde konuşuyor. Fatma Yalçın ise parkın sosyal faaliyet alanlarının artırılmasından yana. Yalçın “Parkın altında otopark olmasını istemiyoruz. İki çocuğum var. Yenibosna’daki tek oyun alanımız burası.” şeklinde konuşuyor. Parkın yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Esma Yandım, “Daha önce mezbelelik olan, meyhanelerin bulunduğu, yed-i emin otoparkı olarak kullanılan yer, yeşil alan olduğu için sevinmiştik. Şimdi yeniden eski dokusunu kaybedecek diye üzülüyoruz. En az 10 yıllık ağaçlar sökülüp götürülüyor" diye konuşuyor.

Parkın otoparka çevrilmesini istemeyen Yenibosnalılar, belediyeyi e-posta yağmuruna tuttu. Ayrıca kurulan internet adresinde de imza kampanyası başlatıldı. Change.org 'un adresinde projenin durdurulması için çalışmalar sürüyor.

Bahçelievler Belediyesi yetkilileri ise projenin yanlış anlaşıldığını söylüyor. Otopark tamamlandıktan sonra üst yüzeyin yeniden park olarak kullanılacağını belirtiyorlar. Parkın içine semt pazarının da kurulacağı bir yer yapılacağını aktaran yetkililer, sökülen ağaçların başka yerlere dikildiğini aktarıyor. Bahçelievler Belediyesi Park ve Bahçelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç ise ilçe genelinde benzer park çalışmalarının yapıldığını söylüyor. Bahçelievler’in çeşitli yerlerinde altı otopark üzeri yeşil alan olan projelerinin bulunduğunu aktaran Dalkılıç, “Kuleli Parkı 14 bin 500 metrekarelik bir alana sahip. Otoparkı 7 bin metrekarelik alanın altında yapacağız. Üstü ise yine yeşil alan olarak kalacak. Koşu alanları, ağaçlar olacak.” diyor.

İhale aşaması tamamlanmayan proje için parktaki 50 ağaç söküldü. Ağaç sökümlerinin devam ettiği alanda otopark projesi hayata geçirilirse yıl sonuna kadar tamamlanacak.