T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yeni Zelanda'nın kredi notu düşürüldü WELLINGTON (A.A)

30 Eylül 2011 14:39

-Yeni Zelanda'nın kredi notu düşürüldü WELLINGTON (A.A) - 30.09.2011 - €Yeni Zelanda'nın kredi notu, üç büyük reyting kuruluşundan ikisi tarafından gelişmiş ülkelerdeki yüksek borç yükünün yarattığı endişelerle düşürüldü. Fitch ve and Standard & Poor's ülkenin notunu AA+'dan AA'ya çekti. Fitch ülkenin yüksek miktardaki dış borcunun benzer gelişmiş ülkelere kıyasla aykırı bir değer taşıdığını, ülkede cari açığın genişleyeceği öngörülerinin devam ettiğini bildirdi. Standard & Poor's ise Şubat ayında Christchurch'de meydana gelen 181 kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem sonrası kamu harcamalarının arttığına işaret etti. Moody's ise ülkenin notunu AAA'da tutuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24