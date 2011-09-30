-Yeni Zelanda'nın kredi notu düşürüldü WELLINGTON (A.A) - 30.09.2011 - €Yeni Zelanda'nın kredi notu, üç büyük reyting kuruluşundan ikisi tarafından gelişmiş ülkelerdeki yüksek borç yükünün yarattığı endişelerle düşürüldü. Fitch ve and Standard & Poor's ülkenin notunu AA+'dan AA'ya çekti. Fitch ülkenin yüksek miktardaki dış borcunun benzer gelişmiş ülkelere kıyasla aykırı bir değer taşıdığını, ülkede cari açığın genişleyeceği öngörülerinin devam ettiğini bildirdi. Standard & Poor's ise Şubat ayında Christchurch'de meydana gelen 181 kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem sonrası kamu harcamalarının arttığına işaret etti. Moody's ise ülkenin notunu AAA'da tutuyor.