Yeni Zelanda’dan rekor faiz indirimi

Yeni Zelanda Merkez Bankası, faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyesine indirirken, daha fazla faiz indirimi için de açık kapı bıraktı. Banka Yönetim Kurulu, faiz oranlarını 50 baz puan düşürüp yüzde 3 yaptı.



Merkez Bankası Başkanı Alan Bollard, Yeni Zelanda'nın uluslararası sermaye piyasalarında rekabet yeteneğini korumaya ihtiyacı olduğunu belirtti.



Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası yüzde 2 olan faiz oranlarını değiştirmedi.



Banka, 9 Ekim'den bu yana faiz oranlarını 6 kez düşürmüştü.



Banka Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada, yurtiçi ekonomik aktivitenin, iç talep ve ihracattaki düşüşün sürmesiyle gerilemeye devam ettiği belirtildi.

