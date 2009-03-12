T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yeni Zelanda’dan rekor faiz indirimi

Yeni Zelanda Merkez Bankası, faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyesine indirirken, faiz oranlarını 50 baz puan düşürüp yüzde 3 yaptı.

12 Mart 2009 02:00

Yeni Zelanda Merkez Bankası, faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyesine indirirken, daha fazla faiz indirimi için de açık kapı bıraktı. Banka Yönetim Kurulu, faiz oranlarını 50 baz puan düşürüp yüzde 3 yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Alan Bollard, Yeni Zelanda'nın uluslararası sermaye piyasalarında rekabet yeteneğini korumaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası yüzde 2 olan faiz oranlarını değiştirmedi.

Banka, 9 Ekim'den bu yana faiz oranlarını 6 kez düşürmüştü.

Banka Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada, yurtiçi ekonomik aktivitenin, iç talep ve ihracattaki düşüşün sürmesiyle gerilemeye devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24