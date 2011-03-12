Yeni Zelanda'dan acı haber: Didem Hoca'nın cesedi bulundu

T24 - Yeni Zelanda'daki depremde bir Türk öğretim üyesi kaybolmuştu. Didem Yaman için umutlu bekleyiş sona erdi. 31 yaşındaki Didem Hoca'nın cesedi sağlık kliniğinin bulunduğu alışveriş merkezinin enkazında bulundu. Cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor.



Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışan Didem Yaman, 4 yıl önce 'Tarih Boyunca Türkiye, Avustralya, Yeni Zelanda İlişkileri' üzerine doktorasını yapmak üzere Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'ne gitmişti.



Burada araştırmalarını sürdüren Didem Yaman'dan 22 Şubat'ta Christchurch'ta meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremin ardından bir daha haber alınamadı.



En son Çinli arkadaşıyla görülen Yaman'ın adı kayıplar listesinde çıktı.



Çanakkale'deki ailesi ve hocaları Didem'den haber almak için uzun süre çaba sarfetti. Hiçbir haber yoktu ama onlar umutlarını kaybetmedi. Sonunda umutlu bekleyiş hüzne dönüştü. Didem ve Çinli arkadaşı depremde hayatını kaybetmişti.



Bölgede araştırma yapan ekipler bir alışveriş merkezinde iki cesede ulaştı. Yapılan araştırmada cesedin Didem Yaman ile Çinli arkadaşına ait olduğu ortaya çıktı.



Konuyla ilgili Didem'in Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki hocası Prof. Doktor Mete Tunçok bilgi aldı. Tunçok, "Didem Yaman bir alışveriş merkezindeki sağlık kliniğine Çinli arkadaşı Sisi Xin ile birlikte gitmiş. Saat 12.30 sıralarında da deprem meydana gelmiş. Zaten hem Didem'in hem de Çinli arkadaşının cesetleri aynı binanın enkazından çıkmış" dedi.



Türk büyükelçiliği cenaze işlemleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Cenazenin İstanbul'a, oradan da Didem Yaman'ın ailesinin yaşadığı Çanakkale'ye götürüleceği öğrenildi.





