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Dünya

YENİ ZELANDA'DA UMUTLAR TÜKENDİ WELLİNGTON (A.A)

03 Mart 2011 11:07

-YENİ ZELANDA'DA UMUTLAR TÜKENDİ WELLİNGTON (A.A) - 03.03.2011 - Yeni Zelanda'daki depremde iki İsrailli turistin öldüğü, depremde ölen yabancıların sayısının onlarca olduğunun tahmin edildiği bildirildi. İsrailli turistlerin Christchurch'teki depremde öldüğü saptanan ilk yabancılar olduğu belirtilirken, kimlik tespiti yapıldıkça çoğu İngilizce eğitim yapan bir okuldaki Asyalı öğrenci ve personel olmak üzere başka yabancı kurbanların da ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Yeni Zelanda'da 22 Şubatta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 161'e çıktığı, kayıpların bulunmasıyla can kaybı sayısının 240'ı bulabileceği belirtildi. Yetkililer, cesetlerin 90'ının Canterbury televizyon binasından çıkarıldığını söylediler. Sivil Savunma Kurumu'ndan üst düzey bir yetkili de artık depremden sağ çıkan birini bulma umudunun kalmadığını açıkladı. 200'den fazla kişinin yakınları için kayıp başvurusunda bulunduğu belirtiliyor.

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