-YENİ ZELANDA'DA TSUNAMİ OLUŞTU WASHINGTON (A.A) - 06.07.2011 - Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nı vuran çcok şiddetli depremden sonra deniz seviyesi okumalarının, tsunami oluştuğunu gösterdiği bildirildi. ABD Pasifik Tsunami Merkezi, "deniz seviyesi okumalarının, tsunaminin oluştuğunu doğruladığını, bu tsunaminin, depremin merkez üssüne yakın bölgenin sahillerinde yıkıcı olabileceğini" açıkladı. Merkez, Raoul Adası çevresinde dalga boylarının şu anda 68 ila 84 santimetre yüksekliğinde olduğunu duyurdu. Bu arada, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Kermadec takımadasının bir parçası olan Raoul Adasının 211 kilometre doğusundaki depremin büyüklüğünü 7.6'ya düşürdü. -DEPREM, 48 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ- Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün, Kermadec takımadasının bir parçası olan Raoul Adasının 211 kilometre doğusu olduğunu ve yalnızca 48 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. ABD Pasifik Tsunami Merkezi de, perşembe sabahı 07.03'de meydana gelen deprem nedeniyle Yeni Zelanda, Kermadec Adaları ve Tonga için tsunami alarmı verdi. Merkez, tsunaminin oluşması durumunda, dev dalgaların, Yeni Zelanda'nın East Cape kentini 2 saat, Auckland'ı da 3 saat içinde vuracağını açıkladı.