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Dünya

YENİ ZELANDA'DA ÖLÜ SAYISI 75'E YÜKSELDİ CHRISTCHURCH (A.A)

23 Şubat 2011 09:32

-YENİ ZELANDA'DA ÖLÜ SAYISI 75'E YÜKSELDİ CHRISTCHURCH (A.A) - 23.02.2011 - Yeni Zelanda'nın ikinci büyük kenti Christchurch'te dün meydana gelen depremin ardından ölü sayısının 75'e yükseldiği bildirildi. Christchurch Belediye Başkanı Bob Parker yaptığı açıklamada, dün meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin 75 kişinin ölmesine ve 300 kişinin de kaybolmasına yol açtığını belirtti. Daha önce yapılan bir açıklamada, 65 kişinin öldüğü belirtilmişti. Parker, yerel saatle 12.51'de meydana gelen depremde yıkılan binaların enkazında 100'den fazla kişinin daha olabileceğini ifade etmişti.

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