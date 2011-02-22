-YENİ ZELANDA'DA DEPREM WELLINGTON (A.A) - 22.02.2011 - Yeni Zelanda'nın ikinci büyük kenti Christchurch'te, 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İlk belirlemelere göre depremde ölen ve yaralananların bulunduğu bildirildi. Amerikan Jeofizik Enstitüsünden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Christchurch'e 5 kilometre uzaklıkta, yerin 4 kilometre altında olduğu belirtildi. Görgü tanıkları ve itfaiyenin verdiği bilgiye göre, deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı, yollar tahrip oldu, şehrin merkezinde yangınlar çıktı. Yıkılan binaların altında kalanların bulunduğu, ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Yeni Zelanda Başbakanı John Key, yaptığı açıklamada, depremin, yetişkinlerin işte ve çocukların da okulda olduğu saatlerde meydana geldiğini söyledi. Yeni Zelanda TV3 kanalının sorularını yanıtlayan Julian Hogday adındaki bir tüccar, "İnanılmaz, deprem çok şiddetliydi...korkunç" dedi.