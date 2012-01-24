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Dünya

Yeni Zelanda'da balinalar yine sahile vurdu WELLİNGTON (A.A)

24 Ocak 2012 12:04

-Yeni Zelanda'da balinalar yine sahile vurdu WELLİNGTON (A.A) - 24.01.2012 - Yeni Zelanda'ya ait Güney Adası'ndaki Farewell Spit sahiline vuran 99 balinadan 36'sının öldüğü bildirildi. Yeni Zelanda Vahşi Yaşamı Koruma Bölgesi yöneticisi John Mason, dün sahile vurdukları belirlenen kılavuz balina cinsi balinalardan bugün itibariyle 36'sının öldüğünü söyledi. Kurumuna bağlı görevliler ve gönüllülerin 17 balinayı tekrar yüzdürmeyi başarmalarına karşın 40 balinanın hala ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirten Mason, balinaların akşam olana kadar serin ve ıslak tutulmaya çalışıldığını ve suların tekrar yükselmesiyle balinaların yüzerek ayrılacaklarını ümit ettiklerini kaydetti. Boyları 6 metre olan kılavuz balina cinsi balinaların yaz ayları boyunca sık sık kitleler halinde Yeni Zelanda sahillerine vurduklarını belirten uzmanlar, Farewell Spit sahilini, balinaları şaşırtan ve yüzme yeteneklerini kaybetmelerine neden olan sığ suları nedeniyle bir balina tuzağı olarak niteliyor.

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