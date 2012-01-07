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Dünya

Yeni Zelanda'da balina seferberliği

Yeni Zelanda'da balinalar sahile vurdu. alinalardan 7'si öldü, 18'i yeniden okyanusa bırakıldı

07 Ocak 2012 02:00


T24 - Yeni Zelanda'da balinalar sahile vurdu. Blinalardan 7'si öldü, 18'i yeniden okyanusa bırakıldı

Balina seferberliği

Yeni Zelanda'nın güney adasının kuzeybatısındaki Farewell Spit'te 25 uzun yüzgeçli pilot balinanın sahile vurduğu bildirildi. Doğal kaynakları koruma yetkilileri yaptıkları açıklamada, kıyıya vuran 25 balinadan 7'sinin öldüğünü, 18'inin ise kurtarma ekipleri tarafından yeniden okyanusa bırakıldığını belirttiler.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre; Koruma Müdürü John Mason, kurtarılan balinaların gel git esnasında plajda yüzdürüldüğünü ifade ederek, “Balinalar güvenli bir şekilde doğaya yeniden bırakıldı. Botlar da balinalara derin sulara kadar eşlik etti” dedi. Jonah Projesi adlı balina yardım örgütü başkanı Kimberly Muncaster de gönüllülerle birlikte plajları kontrol edeceklerini ve bu hayvanları kurtarmak için çok geç olmadan kıyıya vurdukları yerleri tespit edeceklerini söyledi.

Pilot balinalar, gri, kahverengi veya siyah renklere sahipler. Erkeklerin boyu 8.5 metre, dişilerin boyu ise 6 metreye varabiliyor. Ağırlıkları erkek bireyler için azami 3.5 ton, dişiler için ise 2.5 ton. Yeni Zelanda kıyılarına 1840 yılından bu yana 5 binden fazla balina ve yunusun vurduğu kaydedildi. Kasım ayından beri de Farewell Spit kıyılarına gel gitler sonucu vuran 47 pilot balinanın öldüğü, 18 balinanın da uyutulduğu bildirildi. Balina uzmanları ise halen memelilerin neden tehlikeli sığ sularda yüzdüğünü açıklayamıyor.


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