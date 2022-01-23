Yeni Zelanda'ya Omicron varyantı ulaştı; Başbakan Ardern, düğününü erteledi

Yeni Zelanda'da Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan Omicron varyantı nedeniyle en yüksek Covid kısıtlamalarına geri dönüldü. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gelecek haftalarda planlanan düğününü erteledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Covid salgınında son duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Omicron'un yayılımını hafifletmeyi hedeflediklerini söyleyen Ardern, ülkede gelecek günlerde günde 1000 vakaya çıkılabileceğini söyledi.

Ardern, Auckland'den gelen bir ailede Omicron varyantı tespit edildiğini söyledi.

Ardern Yeni Zelanda'da bugünden itibaren "kırmızı" seviyede önlemlere geçileceğini söyledi. "Kırmızı" kısıtlamalarda işletmeler ve okullar açık kalsa da maske zorunluluğu, bir araya gelmelerde limit ve aşı belgesi uygulamasına geçiliyor.

Ardern, gelecek haftalarda gerçekleşecek düğününü de iptal ettiğini söyleyerek "Pandeminin kötü etkilerini yaşayan Yeni Zelandalılardan bir farkım yok" dedi.

Yeni Zelanda'da tamamı aşılı 100 kişiye kadar etkinlikler gerçekleşebilse de Ardern, düğününü ertelediğini söyledi.