Yeni Zelanda'da şehre adı verilen John Hamilton'ın heykeli kaldırıldı: Dünyada olanlara kulaklarımızı tıkayamayız

Britanya'nın Bristol kentinde köle taciri Edward Colston'a ait heykelin yıkılmasının ardından tarihten kölelik ve ırkçılıkla ilişkisi bulunan isimlerin heykellerine yönelik tepkiler sürüyor. Yeni Zelanda'da Hamilton kenti, şehre adı verilen İngiliz donanma subayı kaptan John Hamilton'ın heykelini, yerli halka yönelik katliamlardaki rolü nedeniyle kaldırdı.

Hamilton Belediye Başkanı Paula Southgate, Maori yerlilerinin talebi üzerine Kent Meclisi'nin bahçesinde bulunan bronz heykelin kaldırıldığını duyurdu.



Kent nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan Maori yerlileri, ata toprakları olarak gördükleri bölgenin 1860'larda İngilizler tarafından işgali sırasında yapılan savaşlarda yerli katliamlarından sorumlu gördükleri Hamilton'ın heykelinin kaldırılmasını talep etmişti.

Belediye Başkanı Southgate, heykelin kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, çok sayıda insanın heykelin varlığından kişisel ve kültürel olarak rahatsız olduğunu belirterek, "Dünya genelinde olup bitenlere kulaklarımızı tıkayamayız ve tıkamamalıyız. Aynı toplumun parçası olan kültürler arasında hoşgörü ve anlayışı inşa etmeye çalıştığımız bir dönemde aramızda köprüler kurmaya yardımcı olmuyor" dedi.