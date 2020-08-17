Yeni Zelanda'da seçimler Koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Covid-19 salgınının ülkede tekrar baş göstermesinin ardından parlamento seçimlerinin 4 hafta ertelendiğini bildirdi.

Normalde 19 Eylül'de yapılması planlanan seçimler için halk 17 Ekim'de sandıklara gidecek.

Muhalefet partileri, Yeni Zelanda'nın 5 milyon nüfusunun yaklaşık üçte biri Koronavirüs'e karşı alınan sıkı önlem şartlarında yaşarken kampanya yapmanın zor olduğunu savunmuştu.

Ardern, bugün yaptığı açıklamada, "17 Ekim tarihinin partilere kampanya yapacağımız şartlara hazırlanma fırsatı verecektir" dedi.

Yeni Zelanda lideri, seçimlerin daha öteye ertelenmeyeceğini ifade etti. Ardern'in İşçi Partisi anketlerde muhafazakar Ulusal Parti'nin önünde bulunuyor.

Koronavirüs'ü yendiğini açıklamasından bir süre sonra salgının tekrar baş gösterdiği Yeni Zelanda'da pazartesi günü 9 yeni vaka tespit edildi. Ülkede 78 aktif vaka bulunuyor. Pandeminin başından bu yana ülkede bin 280 vaka görüldü ve 22 kişi hayatını kaybetti.