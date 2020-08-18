"Yeni Zelanda'da durum kötü" diyen Trump'a Başbakan Ardern'den yanıt: Günlük 9 vaka ile ABD'deki on binlerce vaka karşılaştırılamaz

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Yeni Zelanda'da 'kontrolden çıktığı' yönündeki açıklamalarının 'açık bir şekilde hatalı' olduğunu söyledi. Ardern, "Yeni Zelanda'da günde 9 vaka ile ABD'deki günlük on binlerce vaka karşılaştırılamaz" dedi.

France 24'te yer alan habere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Trump'ın Yeni Zelanda'da yeni çıkan vakalarla ilgili 'dev artış' ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi. Ardern, "Takip eden herkes bilir ki Yeni Zelanda'da günde 9 vakayla ABD'deki günlük onbinlerce vaka karşılaştırılamaz" dedi.

Ardern, Trump'ın açıklamalarının 'açık bir biçimde hatalı' olduğunu söyledi.

Yeni tip Koronavirüs salgınında başarılı adımlar attığı için virüsü kontrol altına aldığı belirtilen Yeni Zelanda'da geçen hafta ortaya çıkan vaka kümeleri nedeniyle Auckland kentinde tecrit önlemleri yeniden uygulanmaya başlamıştı. Dün Minnesota'da mitingde konuşan Trump, "Yeni Zelanda'da olanları görüyorsunuz, korkunç bir artış var bunun olmasını istemeyiz" demişti.

5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da pandemi başladığından bu yana 1300 vaka tespit edildi. Dünyada Covid-19 salgınınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de ise 5 milyondan fazla vaka ve 170 binden fazla ölüm kaydedildi.