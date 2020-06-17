Yeni Zelanda'da 2 vaka çıkmasının ardından Başbakan Ardern "Kabul edilemez" dedi; orduyu görevlendirdi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası olmadığının ilan edilmesinden sonra Britanya'dan gelen iki kadının hükûmet karantinasından çıkmasına izin verilip testlerinin pozitif çıkmasını 'kabul edilemez bir hata' sözleriyle değerlendirdi.

Yeni Zelanda'da kısıtlamaların hafiflemesiyle Britanya'dan ülkeye giren iki kadının durumu karantina karmaşasına neden oldu. Zorunlu 14 gün karantinasından erken çıkmayı başarabilen kadınlara izolasyonda test yapılmadığı ancak başka bir kente gittiklerinde test yapıldığı ve sonuçların pozitif olduğu ortaya çıktı. Kadınların bindiği uçaktaki ve temas ettikleri toplam 320 kişiye ulaşılıp izole olmaları isteniyor.

Başbakan Ardern konuyla ilgili olarak "Böyle bir şey olmamalıydı ve tekrarlanamaz" dedi. Ardern ordunun bundan sonra ülkeye gelenler ve zorunlu karantina sürecini tesis etmekle görevli olacağını söyledi. Ardern, iki vakanın ülkenin Covid'sizlik durumunu değiştirmediğini söyledi ve ekledi "Sınırlarda vakalar olacağını hep tahmin ediyorduk"

Hükûmet hâlâ iki kadının Britanya'dan geldikten sonra kendilerine 14 gün izolasyonu geçirmeleri için tahsis edilen otelden nasıl erken çıkabildiğinin yanıtlarını arıyor. İki kadının da test olmadan otelden ayrılmalarını değerlendiren Ardern, "Tamamen mantıksız" dedi.