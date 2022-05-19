Yeni Zelanda Başbakanı Ardern tat alma duyusunu kaybetti; bu sene peynirli ekmekten keyif alamadı

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Koronavirüs'e yakalandıktan sonra tat alma duyusunu kaybetti.

Perşembe sabahı Ardern, Finans Bakanı Grant Robertson ile geleneksel erken kahvaltısını yaptı. İkili, her zaman olduğu gibi yine birlikte peynirli ekmek yedi. Ardern, bu sene Instagram Live üzerinden yapılan kahvaltıdan aynı lezzeti alamadığını belirtti.

Ardern, ''Tatları her zamankiyle aynıdır. Ancak biliyorsunuz ki ben bunu bilemeyeceğim, çünkü tüm tat alma duyumu kaybettim'' dedi.

Robertson, Ardern'in yine de kahvaltıdan keyif almaya ikna etmeye çalışarak, ''Bu sefer tat yerine dokuya odaklanmaya çalışın'' dedi.

Yeni Zelanda lideri, izolasyonda kalmaya devam ediyor.