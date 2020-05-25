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Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı!

25 Mayıs 2020 22:11

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington yakınlarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O sırada bir televizyon programında canlı yayında olan Başbakan Jacinda Ardern, depremi hissedince çevresini kontrol etti.

Koronavirüs'le mücadelede aldığı kararlar ile takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, bu kez de canlı yayında yakalandığı depreme karşı gösterdiği soğukkanlılığı ile gündem oldu.

Geonet'e göre Wellington ve yakındaki bölgeler, başkente yakın bir şehir olan Levin'deki 5.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de, o sıralarda parlamento binasında canlı yayında bir röportaj veriyordu.

Deprem sırasında arkadaki eşyalar sallanmaya başlayınca Ardern, sunucu Ryan Bridge'e "Burada ufak bir deprem yaşıyoruz Ryan..." dedi. Bu sırada arkasında eşyalar da hızla sallanmaya devam etti.

Depremde soğukkanlılığını koruyan Ardern sarsıntı sonrası "Burada oldukça iyi bir sarsıntı yaşadık. Arkamda hareket eden şeyler görebilirsiniz" dedi.

Ardern, depremin sonra erdiğinden ve güvende olduğundan emin olmasının ardından röportaja kaldığı yerden devam etti.

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