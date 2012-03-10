Yeni zam, benzinin litresini 4.5 liraya çıkardı

T24 - Benzine yapılan 8 - 10 kuruşluk zamla litre fiyatı 4.5 lira sınırını aştı. Zam öncesinde 243 lira olan bir depo benzin, zamdan sonra 248 lira oldu. Benzine depo başına 5 lira zam gelmiş oldu

Benzine 8 ila 10 kuruş arasında değişen oranlarda yapılan zam, benzinin litresini 4.5 liraya çıkardı. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden alınan bilgiye göre, dünden geçerli olmak üzere benzine yüzde 1.82 - 2.45 arasındaki oranlarda zam yapıldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre; İstanbul’da zamdan önce 4.36 - 4.43 lira arasında satılan benzinin fiyatı zamdan sonra 4.46 - 4.53 liraya çıktı. Ankara’da da zam öncesi 4.39 - 4.45 lira olan benzinin fiyatı zamdan sonra 4.47 - 4.55 liraya yükseldi. Benzinde en son 21 Şubat’ta yapılan ayarlama ile litre fiyatı 7 kuruş artmıştı.



Yunanistan’tan bile pahalı



Yapılan son zamdan sonra benzin fiyatı Yunanistan’dan bile pahalı hale geldi. İflasın eşiğinden dönen Yunanistan’da benzinin litresi 4.11 TL (1.76 euro) iken, Türkiye’de benzin İstanbul’da 4.53 liradan (1.93 euro), Ankara’da 4.55 liradan satılmaya başlandı.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, petrol fiyatlarında bir düşme yaşanmaması ve bu seyirde gitmesi halinde Türkiye’nin bu yılki enerji faturasının 65 milyar dolara çıkabileceğini ve enerji faturasında ekstra 10 milyar dolar şişme olacağını belirterek, “Bu, bizim açımızdan hoş olmaz” dedi.



Vergide de Avrupa lideri



Türkiye, 2011 yılında benzindeki dolaylı vergide (KDV ve ÖTV) Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada, motorinde ise İngiltere ve İsveç’ten sonra üçüncü sırada yer aldı.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, 2011 yılında benzinde litrede ortalama 1.04 euro vergi alınan Türkiye, AB ülkeleri arasında en yüksek verginin bulunduğu ülke oldu. Benzinde vergi miktarı bakımından Türkiye’yi 0.93 euro ile İngiltere, 0.92 euro ile İsveç, 0.89 euro ile Danimarka, 0.88 euro ile Belçika ve 0.87 euro ile Almanya ve Hollanda takip etti.



Litre başına 1.04 Euro vergi

Yurtdışından 5 kez mazot getirenden ÖTV alınacak

Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapanlar hariç bir ay içerisinde dört defadan fazla yurda giriş yapan araçlardan her giriş için tüm depodan litre başına, uygulanmakta olan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında vergi alınacak.



4 TL olunca, Şimşek tepki göstermişti



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20 Aralık 2010’da benzin fiyatı için, “4 liradan bahsediyorlar. Nerede 4 liradan satılıyor, ben hiç görmedim. Hiç bir zaman 4 lirayı bulmadı. Fiyatlar 3.75, hatta daha aşağıda olan yerler var” demişti. Bakan’ın ifadelerinden sonra akaryakıt istasyonlarındaki benzin fiyat tabloları bir gecede 4 TL’den 3.95 TL’ye düşürülmüştü.

Zamdan sonra Avrupa’daki en pahalı benzin Türkiye’de satılmaya başlandı. Avrupa’daki en pahalı benzinin satıldığı ülke olan İtalya’da bile benzinin litre fiyatı 4.28 lira (1.83 euro) oldu.



‘Akaryakıtta vergi yüksek’



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Vergi yükü açısından en düşük 6’ıncı ülke konumundayız. Aslında algılandığı gibi Türkiye’deki vergi yükü o kadar yüksek değil” dedi. Kahramanmaraş’ta dün düzenlenen, ‘Vergi Rekortmenleri Ödülleri’ töreninde konuşan Şimşek, sorunun, akaryakıt ürünlerinde olduğunu ve Türkiye’de akaryakıt ürünlerinde verginin yüksek olduğunu belirterek, 2002 yılında Maliye Bakanlığı’nın ödenen her 100 liralık benzin parasının 70 lirasını alırken, bugün ise vergi yükünün yüzde 57.9’a indiğinin altın çizdi.

Şimşek, şunları söyledi:



ÖTV 2009’dan beri 1 kuruş artmadı



“Akaryakıt ürünleri üzerindeki ÖTV, 2009’un sonundan bu yana 1 kuruş artmamıştır. Ama bu arada benzin fiyatları artamaya devam etti. 2002 yılında Türkiye’nin ithal ettiği bir petrolün varili 23-24 dolardı, şimdi ise 125-128 dolarları bulmuş. Neredeyse beş kat artmış. Petrolü dolar cinsinden ithal ediyoruz. Vergiler hiç artmasa bile petrol fiyatları arttıkça, benzin fiyatları artıyor. Bu ithal edilen bir ürün, burada vergi yükü yüksek. Ama bizim dönemde yükselmedi.”