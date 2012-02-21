Yeni yüzüyle nasıl hissettiğini ilk kez anlattı

T24 - Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'dan alınan yüzün nakledildiği 19 yaşındaki Uğur Acar, ilk röportajını verdi. Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, bir ay önce geçirdiği ameliyatla tamamen yeni bir yüzle hayatına devam edecek olan Uğur Acar'ın toplum karşısına çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

‘Tek dileğim taburcu olmak'

Durumu her geçen saat daha da iyiye giden Acar, ameliyatın üzerinden geçen 1 ayın ardından “İlk olması önemli değil. İyi olup kendini iyi hissetmek önemli” dedi.

Yeni yüzünü beğendiğini söyleyen Uğur Acar, “Bundan daha iyisi olamaz. Ömer hocamızın yapacağı tedavilerle daha iyi olacak. İlk defa yüzümün iki tarafından da traş oldum. Çok güzel bir duygu. Şu anda tek dileğim bir an önce taburcu olmam” şeklinde konuştu.