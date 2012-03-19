Üçüncü yüz nakli yaptırılan hasta uyandırıldı

T24 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Türkiye’nin üçüncü yüz nakli yapılan kadın uyandırıldı. Çevresindekilere “Gözlerimi siler misin?” diye not yazan hasta, doktoruna da böyle seslendi: ''Seni seviyorum.''

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüz nakli yapılan 20 yaşındaki kadın hasta uyandırıldı. Solunum cihazından ayrılan kadın, kendi başına solumaya başladığı belirtildi.

Gazi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; Doç. Dr. Selahattin Özmen, Prof. Dr. Sühan Ayhan, Yrd. Doç. Dr. Serhan Tuncer, öğretim görevlisi Dr. Kemal Fındıkçıoğlu ve plastik cerrahi asistanlarından oluşan 12 kişilik ekibin yüz nakil ameliyatını gerçekleştirdiği hastanın ameliyat sonrası ilk gününün iyi geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, “Hastaya nakledilen dokunun durumuyla ilgili bir sorun yoktur. Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar ve diğer ilaçlar verilmeye devam etmektedir. Hastamızın bilinci açık olup, isteklerini ve duygu düşüncelerini kağıda yazarak doktorlarıyla iletişim kurabilmektedir'' denildi.

Hasta uyandığında yazdığı ilk cümlelerin de paylaşıldığı açıklamada, ''Basın yayın organlarında yer alan alıcı ve vericiye ait kimlik bilgileri ve görüntüleri tarafımızdan servis edilmemiştir. Kimlik bilgilerinin açıklanması bundan sonraki nakillerde olası vericileri olumsuz etkileyebileceği için bu konuda hasta hakları ve etik kurallara uyulmasını önemle rica ederiz'' ifadesine yer verildi.

Ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerin hastanın rızası doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılacağı da bildirildi.

'Seni seviyorum'

Türkiye'nin 3. yüz nakli hastası uyandıktan sonra ''Yeğenlerimi kucaklamak için can atıyorum'' diye yazdı.

Çevresindekilerden yazıyla ''gözlerimi siler misin'' isteğinde bulunan hasta, ameliyatı yapan doktoru Doç. Dr. Selahattin Özmen'e yönelik duygularını ''Seni seviyorum'' cümlesiyle ifade etti.

Doktor Özmen, hastaya yeni yüzünün henüz gösterilmediğini belirterek, bunun psikiyatri uzmanları eşliğinde hasta hazır olduğunda yapılacağını ifade etti.