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Sağlık

Yeni yöntem kalp ameliyatlarını değiştirecek

New York’ta bir grup doktor açık kalp ameliyatı yapmadan kalp kapakçıklarını değiştirmek üzere klinik deneyler yapıyor.

08 Şubat 2009 02:00

New York’ta bir grup doktor açık kalp ameliyatı yapmadan kalp kapakçıklarını değiştirmek üzere klinik deneyler yapıyor. Deneye katılan birkaç yüz hasta üzerinde bu operasyonu gerçekleştiren doktorlar, şimdi kalp kapakçıklarının düzgün çalışıp çalışmadığını izliyor. Kalp cerrahları bu işlem sayesinde geleneksel kalp ameliyatlarının tarihe karışacağını umuyor.

Voice of America'da yayımlanan habere göre, Thomas Duggan bir iki ay öncesine kadar nefesi kesilmeden üç adım atamıyordu. Kalp yetmezliği olan Duggan, bu yüzden kendini her zaman yorgun hissettiğini ve uyuyamadığını anlatıyor. Doktorlar kendisine aorta daralması teşhisi koydu. Bu durum Duggan’ın kalp kapakçığının da daralmasına yol açıyordu. New York’taki Columbia Presbyterian Tıp Merkezi’nde çalışan Doktor Martin Leon bu durumu şöyle açıklıyor: “Kalp kapakçığı normal olarak açılıp kapanmadığı zaman kalpte basınç birikiyor. Bu da hastanın ciğerlerine baskıyı arttırıyor. Nefes darlığı çeken hastaların ciğerlerinde sıvı toplanıyor. Bu durum göğüs ağrısına, baş dönmesine, hatta bayılmalara yol açabiliyor.”

Yeni bir kalp kapakçığına ihtiyacı olan 91 yaşındaki Thomas’ın açık kalp ameliyatına dayanması mümkün görünmüyordu. Bu yüzden Duggan klinik deneylere katılmaya gönüllü oldu. Deney çerçevesinde kapakçık daha kolay bir ameliyatla değiştirildi. Dr. Leon bu işlemin damar tıkanıklığı olan hastalarda kateterizasyon yapmaya benzediğini söylüyor. Yeni kapakçık bir damardan içeri sokularak eskisiyle değiştiriliyor.

Ameliyattan sonra Thomas Duggan da normal düzenine döndü. Doktorlar klinik deneyi sadece açık kalp ameliyatına dayanamayacak hastalar üzerinde gerçekleştiriyor. Uzun vadedeyse yaklaşık 100 bin kalp hastasının geleneksel ameliyat yerine yeni yöntemle iyileştirilmesi umuluyor.

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